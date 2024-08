Bayern parabeniza Vasco pelo aniversário de 126 anos

Bayer de Munique parabenizou, nesta quarta-feira, o Vasco pelos 126 anos de história do clube. O clube se aproximou do Cruz-Maltino por conta da contratação de Coutinho, que já atuou pelo time alemão na temporada 2019/2020.

Na publicação, o clube começa com “Hoje tem festa na Barriera”. Em seguida, acrescentou: “Da Colina à Baviera, estamos conectados pela magia de Philippe Coutinho, ídolo cruzmaltino e eterno camisa 10 do Bayern”. Por fim: “Parabéns pelos 126 anos de história, Vasco da Gama”.

Coutinho pelo Bayern

No futebol alemão, Philippe Coutinho chegou em uma temporada vitoriosa, conquistando uma Tríplice Coroa. Mas apesar de entrar bem nas partidas e entregar números, não conseguiu conquistar a vaga de titular. Philippe Coutinho disputou 38 partidas pelo Bayern, marcando 11 gols e dando nove assistências. Sua principal partida talvez tenha sido a semifinal da Champions League contra o Barcelona, quando marcou dois gols.

Ao fim da temporada, o presidente do Bayern, aliás, agradeceu pela passagem do jogador, que retornou ao Barcelona em 2020.

“Queremos agradecer a Philippe Coutinho. Com a sua criatividade e excelente técnica deu um impulso ao nosso jogo nesta temporada na qual conquistamos a Tríplice Coroa”, afirmou o presidente do conselho de administração do clube, Karl-Heinz Rummenigge.

