São Paulo recria voz de Telê Santana com mensagem para seus torcedores

O São Paulo emocionou seus torcedores antes do duelo decisivo das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Nacional, do Uruguai. O clube postou um vídeo em que recria a voz do ex-técnico Telê Santana, que faleceu em 2006.

Desse modo, o vídeo foi criado com o uso de Inteligência Artificial, a partir da voz de Renê Santana, filho de Telê, convocando os torcedores para o jogo:

Veja mais: São Paulo x Nacional-URU: onde assistir, escalações e arbitragem

“Torcida são-paulina, aqui é o Telê. Que saudade de vocês. Que saudade de ouvir vocês cantando meu nome. Se me perguntassem o que é o São Paulo Futebol Clube, eu diria: ‘Vá ao Morumbi e você saberá’. Noite fria, recepção do ônibus, milhares de vozes. Está tudo ali: a paixão, a lealdade, a fé, a força, a identidade, a história. Em noites como essa, eu sou mais vocês. Sou mais um de vocês. Porque eu ainda estou aqui, talvez não deva escutar, mas eu canto também. Por isso, eu peço que cantem muito, não parem de cantar até a voz acabar. É o que mantém vivo o nosso legado”, diz a mensagem para a torcida do São Paulo.

Como empatou o primeiro jogo pelo placar de 2 a 2, o time comandado por Zubeldía precisa apenas de uma vitória simples para garantir a classificação para a próxima fase.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.