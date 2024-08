Leila Pereira parabeniza Botafogo por classificação

Logo depois da eliminação do Palmeiras pela Libertadores da América, a presidente Leila Pereira surgiu na zona mista do Allianz Parque para dar explicações ao torcedor palmeirense e garantir o time na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

“Reconhecemos que foi um jogo difícil. Fomos eliminados por um dos melhores times brasileiros. Tínhamos que ter feito um gol no primeiro tempo, aí a coisa ficaria encaminhada, mas não conseguimos. Temos que nos conscientizar que o trabalho segue feito de maneira profissional, vamos seguir na mesma linha e vamos lutar pelo tricampeonato brasileiro”, discursou.

“Fomos eliminados por um detalhe. Não comemoro mais gols do Palmeiras, todos vão para o VAR e eu não comemoro mais. Difícil, depois de ter levado 2 a 0, conseguir o empate e a virada, e uma boa na trave. Faltou um pouco de sorte, mas gostaria de dar parabéns ao Botafogo e ao nosso elenco também”, completou.

Por fim, Leila Pereira também parabenizou o Botafogo pela classificação e reconheceu o desempenho da sua equipe no torneio continental.

“O que acontece? Eu trabalho comigo mesmo, sobre segunda ótica. Quando o Palmeiras ganha, eu acho que a presidente não precisa falar. Quando perde, tem que ser a presidente, gosto de vir aqui e dar satisfação para vocês. Gostaria de dar parabéns para o Botafogo e também que lutamos bravamente”.

