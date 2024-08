São Paulo espera bater recorde de público contra o Nacional-URU

“Se me perguntassem o que é o São Paulo Futebol Clube, eu diria: ‘Vá ao Morumbi e você saberá’”.

Uma mensagem de Telê Santana, ex-técnico do São Paulo, recriada por inteligência artificial, foi ouvida e recebida pelo torcedor. Nesta quinta-feira (22), o Tricolor Paulista encara o Nacional-URU, às 19h, no Morumbis, valendo uma vaga nas quartas de final da Libertadores. E o clube espera bater o recorde de público no ano.

Aliás, o São Paulo não divulgou, nos últimos dias, quantos ingressos vendeu para o jogo. Mas a expectativa, no clube e entre os torcedores, é de que mais de 60 mil tricolores estejam nas arquibancadas do Morumbis. Assim, se a expectativa acontecer, será mais um recorde de público nesta temporada.

No dia 29 de maio, contra o Talleres, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo colocou 56.162 no Morumbis. Contudo, a marca foi superada no início deste mês, quando, no embate contra o Flamengo, pelo Brasileirão, 58.065 são-paulinos estiveram no estádio para ver a vitória do Tricolor por 1 a 0 contra o Rubro-Negro. Agora, a expectativa é que o Soberano ultrapasse o recorde novamente.

“O apoio da torcida vem sendo fundamental e deu certo. Mais uma vez, sempre falo que é especial jogar Libertadores no Morumbis. Vamos todo juntos, fazer o melhor, dar 100% e tentar fazer o que vínhamos fazendo. Jogar, ter intensidade e chegar às quartas de final. Chegou um momento muito essencial da temporada, todo mundo junto trabalhando 100% vai fazer diferença”, disse Calleri, um dia antes do jogo.

O que o São Paulo precisa para avançar

O São Paulo ficou no empate sem gols com o Nacional na partida de ida das oitavas de final, no Uruguai. Assim, precisa de uma vitória simples ao lado de seu torcedor para avançar às quartas. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.