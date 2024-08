Em protesto contra a arbitragem, time perde pênaltis de propósito

O clássico na Venezuela entre Deportivo Táchira e Caracas, na quarta-feira (21), teve um término bastante inusitado. E isso não tem a ver, necessariamente, com a disputa de pênaltis que ocorre depois de todos os jogos do Campeonato Venezuelano, fruto de um acordo de patrocínio e que leva o nome de Copa Rey de Marcas.

Durante o tempo regulamentar, o confronto no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, ficou empatado em 1 a 1. Ender Echenique abriu a conta para os capitalinos, aos 35 minutos, e Maurice Cova, ainda no primeiro tempo, deixou tudo igual.

Na etapa complementar, aconteceu o fato que gerou extrema revolta no lado do Caracas e teria notória consequência futura. Isso porque um lance revisado pelo Árbitro de Vídeo detectou impedimento de Everardo Rose no gol que daria a vitória para os Diablos como visitante.

Desse modo, nas penalidades da Copa Rey de Marcas, o time da capital venezuelana errou todos os pênaltis como forma de protesto a anulação de seu tento. Além disso, o arqueiro Frankarlos Benítez tampouco fez menção de saltar para impedir as batidas do Deportivo Táchira.

O acordo comercial que gera a disputa de pênaltis não tem efeito prático para a pontuação das equipes. O único efeito prático é que, ao término da principal competição na Venezuela, o clube com maior número de vitórias nessas disputas receberá uma premiação em dinheiro.

