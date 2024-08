Irmã de Neymar faz brincadeira após classificação do Botafogo na Libertadores

Irmã de Neymar, Rafaella Santos mostrou que sofreu como qualquer botafoguense na classificação da equipe na Libertadores. Após o empate em 2 a 2 com o Palmeiras, na quarta-feira (21), a influenciadora fez uma postagem em sua rede social para mostrar que ‘resistiu’ a emoção do duelo de oitavas de final da competição sul-americana.

No seu perfil no Instagram, Rafaella publicou um story em que prepara um chá para “acalmar o coração”.

"Não sei vocês, mas hoje eu vou dormir muito tranquila. Vou colocar até um chá verde, um chá de camomila. Haja coração. Mas passamos, né”, disse a influenciadora no vídeo, que também escreveu “obrigada, Botafogo. Meu coração está ótimo”.

Rafaella Santos e o amor pelo Botafogo

Esta não é a primeira vez que a irmã do astro brasileiro faz uma publicação para o seu clube de coração. Rafaella, inclusive, esteve no Nilton Santos na goleada do Botafogo por 4 a 1 sobre o Flamengo no último domingo (11) pelo Brasileirão. Em entrevista a TV do clube, ela explicou sua paixão pelo Glorioso.

“Nasci em Santos, logo depois fomos para Mogi das Cruzes, onde meu irmão nasceu. Eu tinha uma melhor amiga aqui do Rio de Janeiro, de Niterói. Eu tinha seis anos. A gente quer ser igual à melhor amiga. Comecei a frequentar os almoços da família, tudo era do Botafogo, quis conhecer o Botafogo. Quando meu irmão veio jogar no Rio, pela base, pedi para me levar ao Botafogo. Comecei a procurar, a gostar, a ir aos jogos. Aí falava quando tinha Santos x Botafogo que ia torcer pelo Botafogo. Torceria por gol dele, mas para não ganhar. Quando ele foi para fora do Brasil, esquece, nunca mais torci para nenhum time a não ser o Botafogo”, declarou.

Atualmente, o Botafogo é o líder do Brasileirão e segue na disputa pelo título da Libertadores. Na competição sul-americana, o desafio nas quartas de final virá da definição do duelo entre São Paulo e Nacional (URU).

