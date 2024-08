Ministério Público do Peru ordena que Cueva mantenha distância da ex-esposa

O atacante Christian Cueva terá que cumprir algumas medidas protetivas envolvendo a ex-esposa Pamela López. Ela o acusa de violência doméstica, incluindo agressão física e psicológica. Assim, uma das exigências judiciais exige que o jogador mantenha distância da ex-mulher. Houve também a instalação de um botão de pânico no celular da antiga companheira.

A Corte Superior de Justiça de Lima argumenta que as determinações protetivas são “de natureza preventiva e de reabilitação para atos de violência física e psicológica”. Além da atitude de restrição e o botão de pânico, outras decisões que foram implantadas são:

Disponibilização de terapia para Pamela López e os três filhos

Instauração de patrulha policial para a casa de Pamela López

Proibição a Cueva de realizar qualquer tipo de ato que implique violência familiar.

Aliás, o Ministério Público do Peru abriu investigação contra Cueva. As apurações das denúncias feita por Pamela estão em estágio inicial. O departamento de violência contra mulher da instituição é quem conduz as investigações. Qualquer gesto de violência ou até mesmo descumprimento de exigência judicial pode causar maiores prejuízos ao atleta andino, como, por exemplo, acusações adicionais pela alegação de desobediência à autoridade.

Vídeos comprovam agressão de Cueva

Alguns registros divulgados recentemente comprovam o crime. Pamela afirmou ter receio pelo risco à vida e também está preocupada com seus filhos.

O casal ficou junto por 13 anos, e a relação chegou ao fim no início deste ano, de acordo com o próprio Cueva. Os dois tiveram três filhos no relacionamento.

A ex-exposa deu detalhes das agressões do atleta peruano em entrevista coletiva, na última segunda-feira (19). Na mesma data, ela oficializou as denúncias contra o ex-marido.

De acordo com a sua advogada, Rosario Sasieta, que também é ex-ministra da Mulher e das Populações Vulneráveis do Peru, os vídeos que vieram a público são alguns indícios de violências que ocorreram neste ano. Assim, o conteúdo foi entregue à polícia peruana como prova do crime de Cueva, além de evidências de alguns abusos físicos e psicológicos que Pamela no decorrer de seu relacionamento com o jogador.

Em um dos registros, o atleta da seleção peruana agride a ex-companheira em um elevador na noite entre os dias 31 de janeiro e primeiro de fevereiro. Posteriormente, a atitude se repetiu no aniversário de Pamela, que ocorreu em uma discoteca, em junho. Cueva se manifestou sobre o caso e também se defendeu das acusações.

Passagem pelo Brasil e rápida rescisão com clube do país natal

O Cienciano, clube que ele recentemente havia fechado acordo, anunciou a rescisão contratual, na última terça-feira (20). A agremiação que disputa a Primeira Divisão do Campeonato Peruano justifica que a decisão “repudia de maneira categórica qualquer forma de violência de gênero”.

Cueva disputou a última edição da Copa América pelo Peru, em julho deste ano, nos Estados Unidos. Ele também atuou pela seleção peruana na Copa do Mundo de 2018, que ocorreu na Rússia. No Brasil, ele teve duas passagens por São Paulo entre 2016 e 2018. No ano seguinte, se transferiu para o Santos.

