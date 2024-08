Influenciador manda R$ 15 mil para Hugo Souza após classificação

Herói do Corinthians na classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, Hugo Souza caiu de vez na graça da torcida. E até começou a ganhar ”presentes”. O criador de conteúdo ”Buzeira” decidiu agradecer o goleiro pela grande partida diante do RB Bragantino e realizou um Pix de R$ 15 mil para o keeper corintiano.

Hugo Souza defendeu três pênaltis contra o RB Bragantino e classificou o Corinthians para as quartas de final da Sula. Buzeira celebrou bastante a atuação do arqueiro nas redes sociais. Logo após, os seus seguidores pediram que ele desse um prêmio para o goleiro, após o jogador ser o herói da partida.

“Os corintianos do meu Instagram estão falando: ‘Buzeira, dá um presentinho para o Hugo porque ele mereceu’. Mereceu mesmo. Hugo, chama aí que você vai ganhar um presentinho”, disse o influenciador, em vídeo.

Na sequência, Buzeira compartilhou um print de uma conversa com o goleiro em que mostra uma transferência de R$ 15 mil. Hugo Souza respondeu o influenciador com risadas.

Corinthians já se movimenta para contratar Hugo Souza

O fato é que Hugo Souza caiu de vez nas graças da torcida. O jogador está emprestado ao Corinthians pelo Flamengo, mas a diretoria do Timão já se movimenta nos bastidores para comprar o atleta em definitivo. O Alvinegro deve exercer sua opção de compra em outubro, quando a cláusula permite o pagamento para a aquisição do arqueiro.

Enquanto isso, o goleiro segue sendo o titular da meta corintiana. Ele deve começar a partida contra o Fortaleza, no próximo domingo (25), no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.