Flamengo anuncia retorno de Michael

Michael está, oficialmente, de volta ao Flamengo. O clube carioca anunciou, na tarde desta quinta-feira (22), a contratação do atacante, que estava jogando nos últimos anos pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. O Robozinho, como ele é carinhosamente chamado pelos rubro-negros, assinou com o Mais Querido por quatro temporadas.

Michael, aliás, é a primeira contratação do Flamengo nesta janela de transferências. Ele, inclusive, já está regularizado, e pode ficar à disposição do técnico Tite para a partida contra o RB Bragantino no domingo, no Maracanã.

Números de Michael pelo Flamengo

Em 2020 e 2021, Michael disputou 105 jogos pelo Flamengo e marcou 23 gols. Em resumo, foram seis títulos conquistados: um Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois estaduais.

