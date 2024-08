Arias e Ganso participaram de 7 dos últimos 10 gols do Fluminense no ano

Na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense aposta na dupla Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso para deixar o Z4 e encerrar a competição com mais tranquilidade. Afinal, os dois se destacam na construção das jogadas e participaram de 70% dos últimos dez gols da equipe na temporada.

Além disso, ambos são líderes de assistências do time e mostraram o quanto fazem falta no empate sem gols com o Corinthians, no último sábado (17), no Maracanã. Diante do Grêmio, aliás, o colombiano foi decisivo com uma assistência, na cabeça de Thiago Silva, e um gol no tempo normal. Nas cobranças de pênaltis, teve personalidade para bater o último e carimbar a vaga.

O camisa 10, por sua vez, perdeu seu pênalti, porém teve uma grande atuação, com passes precisos, assim como acertou o travessão, em um lindo toque por cobertura. Em campo, ambos têm mostrado que são decisivos e fazem a engrenagem tricolor girar.

Desde que Arias retornou da Copa América, justamente após o pior período do time no ano, com seis derrotas seguidas e a demissão de Diniz, o Flu reagiu. O clássico contra o Vasco foi o único jogo em que a dupla esteve em campo e o time passou em branco.

O colombiano, por sinal, participou diretamente de quatro, com dois gols e duas assistências, enquanto Ganso participou de três, todos com assistências.

Em dois dos gols em que eles não tiveram participação direta, ambos deram o toque no início das respectivas jogadas. Apenas no tento de Lima, no Alfredo Jaconi, que nenhum dos dois tocaram na bola, mas sim Marcelo, Guga e Nonato (assistência).

Na vitória sobre o Bahia por 1 a 0, no Maracanã, o atacante achou Samuel Xavier, que deu o passe final para Kauã Elias. Por fim, no empate com o Juventude por 2 a 2, que eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, Ganso iniciou a jogada que terminou com assistência de Keno também para Kauã Elias.

Participação da dupla nos últimos gols do Fluminense

Fluminense 2 x 1 Grêmio – Arias (assistência e gol)

Fluminense 0 x 0 Corinthians – não jogaram

Grêmio 2 x 1 Fluminense – Ganso (assistência)

Vasco 2 x 0 Fluminense – sem gols

Fluminense 2 x 2 Juventude – Ganso (assistência) e não participaram

Fluminense 1 x 0 Bahia – não participaram

Juventude 3 x 2 Fluminense – Arias (assistência) e não participaram

Bragantino 0 x 1 Fluminense – Ganso (assistência)

Fluminense 1 x 0 Palmeiras – Arias (gol)

