Vice-presidente do Nacional avalia confronto com o São Paulo

O penúltimo classificado para as quartas de final da Libertadores sairá do MorumBIS, nesta quinta-feira (22). Às 19h (de Brasília), Nacional e São Paulo entram em campo pelo direito de enfrentar, na sequência do torneio continental, o Botafogo.

Por isso, em entrevista para a rádio uruguaia ‘Carve Deportiva’, o vice-presidente do clube charrúa, José Decurnex, comentou sobre os diferentes elementos que compõem um jogo desse tipo. Seja no caráter de ansiedade antes da bola rolar como a melhor estratégia para obter a vaga na condição de visitante.

“Entra um pouco a ansiedade pra que o jogo finalmente chegue. O dia fica um pouco longo. O Nacional tem uma equipe muito sólida e mostrou, outro dia, que pode jogar de igual para igual com o São Paulo. Não é a mesma coisa jogar no Parque (Central, casa do Bolso) e no Morumbi. Mas veremos uma equipe do Nacional que fará um jogo inteligente para conquistar os três pontos”, detalhou Decurnex.

Ponto relevante

Além do avanço na Libertadores, o duelo vale sobrevida para os dois times seguirem brigando por vaga no Mundial de Clubes 2025. Além dos já garantidos Flamengo, Fluminense e Palmeiras, restam três vagas para equipes da Conmebol onde uma delas fica com o campeão em 2024. Entretanto, como o regulamento do novo Mundial permite somente dois times do mesmo país (exceção feita aos campeões continentais), o time brasileiro só vai ao torneio se ganhar a Liberta deste ano.

Por sua vez, o Nacional tem, além da taça, a chance de ir via ranking composto pela Fifa. Para que isso ocorra, além da classificação nesta quinta, o Bolso precisa que o River Plate seja campeão. Dessa forma, a vaga que os riveristas estão ocupando pelo ranking passaria para o clube uruguaio. O outro classificado de momento, Boca Juniors, não tem chance de melhorar seu posto por estar na disputa da Sul-Americana.

