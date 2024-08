Apresentador ‘sugere’ empresário especializado em SAFs para ajudar no futebol do Atlético

Apresentador da TV Bandeirantes, Heverton Guimarães, conhecido pelos programas “Jogo Aberto” e “Donos da Bola MG”, fez uma sugestão inusitada durante a atração desta quinta-feira (22). Ele propôs que o empresário Vinícius Diniz, especialista em SAFs e ex-gestor do Athletic, fosse convidado para colaborar com o futebol do Atlético.

“Não tenho ligação direta com a direção do Atlético, mas acredito que seria benéfico para o clube contratar você. Não estou exagerando. O conhecimento que você tem sobre futebol seria uma adição valiosa para o Atlético. Menciono isso porque no Cruzeiro temos um pensador como o Alexandre Mattos. Não estou sugerindo que você substitua o Victor, mas sim que contribua para somar à equipe. Entendo que você possa ter outras prioridades”, comentou Guimarães.

Vinícius Diniz foi crucial para a criação da SAF do Athletic. Sob sua gestão, o clube subiu da Série D para a Série C e agora luta pelo acesso à Segunda Divisão. Diniz transformou o Athletic em um dos principais times de Minas Gerais.

Recentemente, Diniz vendeu suas ações da SAF do Athletic para um empresário de Dubai, nos Emirados Árabes. Além do Athletic, ele também desempenhou um papel importante na fundação do Itabirito FC, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte.

