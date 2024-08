CBF anuncia Belém como cidade candidata a sede da Copa do Mundo Feminina 2027

A CBF anunciou, na tarde desta quinta-feira (22), Belém, com o estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, como uma das cidades candidatas a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Em nota, Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, celebrou a novidade.

“O Mangueirão é um dos grandes palcos do futebol brasileiro e merece estar na Copa do Mundo Feminina. Não temos dúvida que o Mundial ficará ainda mais festivo com a presença do povo paraense, que ama o futebol. Além disso, com toda a sua história e a cultura amazônica, o Pará será um belo atrativo para chamar os torcedores de todo o mundo para a melhor Copa do Mundo da história”, disse o presidente da CBF.

O Mangueirão foi reinaugurado no ano passado, após reformas que fizeram com que o estádio obtivesse padrão Fifa. Com capacidade para 55 mil torcedores, é um dos grandes pontos turísticos do Pará. Helder Barbalho, governador do Pará, também festejou.

“A escolha de Belém como cidade-sede para a Copa do Mundo Feminina de 2027 é um momento importantíssimo. Isto reforça a nossa parceria com a CBF e nossa gratidão pela escolha”, explicou Helder.

Em setembro, uma comissão da Fifa vai percorrer o país vistoriando as cidades-sedes do Mundial. Além do Mangueirão, Maracanã, Neo Química Arena, Mané Garrincha, Fonte Nova, Beira-Rio, Mineirão, Arena Amazônia, Arena Pantanal, Castelão e Arena Pernambuco também receberão eventos da competição.

