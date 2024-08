Vasco faz contato por Rafael Tolói, da Atalanta

Buscando zagueiro nesta reta final de janela de transferências, o Vasco abriu conversas com Rafael Tolói, da Atalanta. O brasileiro de 33 anos recebeu contato do executivo de futebol do clube, Marcelo Sant’Ana, e pode pintar na Colina.

Segundo o “ge”, em publicação desta quinta-feira (22), o zagueiro não descarta uma volta ao Brasil. O Vasco, porém, ainda não fez uma proposta formal pelo defensor naturalizado italiano.

O contrato de Tolói com a Atalanta vai até junho de 2025, com opção de renovação por mais uma temporada. Ele atuou em 24 partidas das 56 possíveis da Atalanta na temporada passada, sendo, inclusive, campeão da Liga Europa.

Mas, no clube há nove temporadas, ele perdeu espaço em “La Dea”. Afinal, foram 13 jogos como titular e 11 como reserva, apesar de seguir com prestígio no elenco. Ainda não atuou neste começo de temporada europeia por conta de uma lesão muscular, desfalcando a Atalanta na final da Supercopa da UEFA contra o Real Madrid e na rodada inaugural da Serie A Tim, contra o Lecce.

