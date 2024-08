Patrick não entra de novo, e Carille explica mudança em empate do Santos

O técnico Fábio Carille justificou a não utilização do meia Patrick no empate do Santos em 1 a 1 com o Guarani, na última quarta-feira (21), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o comandante tirou Diego Pituca e não colocou o ex-jogador do Atlético-MG em campo.

Após a partida contra o Avaí, no último fim de semana, Carille indicou que Patrick atuaria melhor na função que Pituca faz no time principal do Peixe na temporada. No entanto, contra o Bugre, o volante foi substituído por Sandry e o meia, assim, permaneceu os 90 minutos no banco de reservas. Mais uma vez.

Dessa maneira, o treinador falou sobre o motivo de ter optado por Sandry em detrimento de Patrick no segundo tempo contra o Guarani.

“Teve uma mudança, né? Eu segurei os dois volantes e liberei mais os laterais. Segurei o Sandry para que nós tivéssemos uma construção melhor, e nós tivemos com a qualidade do Sandry. Ele entrou bem, conseguimos controlar o jogo, ficar com a bola. Por isso, adiantei mais os laterais. Tive uma mudança. O Patrick não vejo tão preso. Ele é um cara que vai andar mais em campo. Por isso a escolha pelo Sandry”, destacou.

Santos terá que comprar o meia junto ao Atlético-MG

A não utilização de Patrick na temporada vem gerando mal estar nos bastidores do Santos. Afinal, o Santos será obrigado a pagar 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões) ao Atlético-MG pela aquisição de 80% dos direitos econômicos do meia, de forma parcelada. Todavia, ele vem recebendo poucas oportunidades, o que gerou questionamentos até do presidente Marcelo Teixeira.

“Perguntei ao Carille como está treinando o Patrick, por que ele não joga. São opções táticas. Se ele treina tão bem, por que não joga? É uma opção tática. Eu não escalo o time. O que vamos fazer com o Patrick e outros jogadores, só o tempo dirá. No custo-benefício, a gestão tem resultados muito bons e muito pequenos no aspecto deficitário para analisar uma contratação como essa”, declarou o mandatário, na última semana.

Patrick chegou ao Santos após a disputa dos estaduais. Contudo, não caiu nas graças do treinador, que o colocou em campo em apenas oito partidas. Assim, ele não teve chance de brigar por uma vaga de titular na equipe de Carille.

Patrick segue nos planos de Carille

Teixeira afirmou ainda que o meia não será negociado, pois está nos planos da comissão técnica para a sequência da temporada.

“A gestão só faz negociações mediante ao que o futebol sinalizar. Se o técnico sinaliza que o Patrick faz parte do plantel, é porque precisamos manter. É um plantel não tão numeroso, mas atingindo metas. Se o futebol der outra sinalização, ele terá a incumbência de ir ao mercado e negociar esses jogadores. Qualquer jogador que não faça mais parte dos planos. Hoje não há sinalização nenhuma”, explicou.

