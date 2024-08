Ex-Palmeiras, Giovani marca seu primeiro gol pelo Al-Sadd

A temporada 2024/25 começou da melhor forma possível para Giovani, do Al-Sadd. Após o último ano ter sido comprometido por conta de uma lesão, o atacante ex-Palmeiras vive um início positivo de campeonato no Qatar, sendo titular nas três primeiras partidas. Para simbolizar o momento, nesta quinta-feira (22), marcou um golaço na goleada da equipe sobre o Al Arabi por 5 a 0. Com o resultado, o time subiu para a segunda posição, com seis pontos em nove disputados.

Giovani já havia balançado as redes após o retorno das férias, mas em um amistoso de pré-temporada. Em partidas oficiais, o gol desta quinta foi seu primeiro com a camisa do Al-Sadd. Jogando em casa, a equipe não tomou conhecimento do adversário e, em 26 minutos, abriu 3 a 0. Aos 15 da segunda etapa, brilhou a estrela do brasileiro, que ampliou com um golaço ao deixar três marcadores para trás e bater para o fundo das redes. E ainda deu tempo para a equipe marcar o gol derradeiro para fechar a goleada.

Giovani comemora gol pelo Al-Sadd

Após a partida, Giovani falou sobre a importância do gol marcado, a sensação de voltar a marcar em uma partida oficial e a sequência de partidas como titular.

“É um momento muito especial para mim. Já havia marcado na pré-temporada, mas fazer um gol em uma partida oficial é completamente diferente, e estava ansioso por esse momento. Trabalhei muito forte durante todo esse tempo e pude fazer esse gol que ajudou a equipe a conquistar a vitória, que é o mais importante. Atacante vive de gols, e estou feliz por retribuir em campo a confiança de todos no clube. Essa sequência de titularidade é importante para ganhar ritmo, e vou seguir dando o meu melhor. Agora é continuar trabalhando para que as coisas sigam acontecendo da melhor forma possível”, afirmou.

