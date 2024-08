Fulham desiste da contratação de André, do Fluminense

O Fulham comunicou oficialmente ao Fluminense a desistência da contratação do volante André. Reforçado no setor com Sander Berge, ex Burnley, anunciado nesta quinta-feira (22), o time londrino não fará nova proposta pelo jogador tricolor.

Apesar disso, o Flu ainda espera proposta de algum clube inglês por André, já que há interesse no jogador. As informações são do “ge”, em publicação desta quinta.

LEIA MAIS: Bastidores do Fluminense mostram discurso de Mano Menezes pós-classificação; veja

O Fluminense recebera uma proposta de 25 milhões (cerca de R$ 155,2 milhões) do Fulham por André, fazendo uma contraproposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 217,2 milhões). O Fulham, porém, não a respondeu, comunicando nesta quinta a desistência pelo negócio.

Ainda nesta quinta, o próprio jogador fez publicações em sua conta no Instagram que remetem a um possível “adeus”. Afinal, ele publicou fotos de sua chegada ao Maracanã na final da Libertadores de 2023 e também com a taça após a conquista do título.

Nas redes sociais, torcedores acreditavam se tratar de um clima de despedida, unindo este fato ao comportamento do atleta após a vitória sobre o Grêmio, na última terça. Na ocasião, o jogador se apoiou em uma das traves após a disputa de pênaltis e ficou sozinho enquanto o restante do elenco comemorava a vaga nas quartas de final com a torcida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.