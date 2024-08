Jô rescinde contrato com Amazonas após oito meses

O atacante Jô não atua mais pelo Amazonas. A diretoria acertou a rescisão amigável com o experiente jogador, que não permanece no elenco para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A oficialização da saída foi feita na última quarta-feira (21), quando o distrato foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A última partida de Jô pelo Onça-Pintada foi no dia 20 de julho, pela 16ª rodada, no empate em 0 a 0 com o América-MG, no Independência. Ele entrou no segundo tempo e atuou por 21 minutos. Na ocasião, retornou com a delegação para Manaus e, desde então, não se reapresentou alegando problemas pessoais. Dessa maneira, foi desfalque nos jogos seguintes e passou a não fazer mais parte dos planos da comissão técnica de Rafael Lacerda.

Jô tinha contrato com o Amazonas até o fim da Série B. Aos 37 anos, chegou no início da temporada ao Amazonas, após abandonar a aposentadoria. Em oito meses no clube, foram seis gols marcados e uma assistência em 26 jogos.

O centroavante, revelado pelo Corinthians, faturou a Libertadores em 2013 pelo Atlético-MG. Em seguida, disputou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Por outro lado, no exterior, passou por times como Manchester City e Everton (Inglaterra), CSKA (Rússia), e Galatasaray (Turquia).

Na última terça-feira, o Amazonas venceu a Ponte Preta por 2 a 1, na Arena da Amazônia, e subiu para a 10ª colocação a Série B. Na próxima rodada, enfrenta o Santos, no sábado (24), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.