Paulinho é liberado e vai para o duelo entre Atlético e Fluminense

O atacante Paulinho, do Atlético, recebeu a liberação do Pleno do STJD e estará disponível para o jogo contra o Fluminense, marcado para este sábado (24), no Mineirão. O julgamento ocorreu na manhã desta quinta-feira.

Paulinho enfrentou o tribunal por tentar agredir o lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras, após o duelo em que o Verdão venceu o Atlético por 4 a 0 na Arena MRV. Na ocasião, Paulinho foi expulso e cumpriu uma partida de suspensão. Inicialmente, o atleta foi punido com dois jogos de suspensão, mas o departamento jurídico do clube recorreu, conseguindo reverter a decisão. No novo julgamento, a punição foi anulada.

Nesta quinta-feira, o presidente Sérgio Coelho também enfrentou um julgamento. Ele recebeu condenado a 30 dias de suspensão por xingamentos ao árbitro durante o jogo entre Atlético e Palmeiras. No entanto, conseguiu reduzir sua pena para 15 dias.

Além das decisões individuais, o Atlético recebeu outras sanções. O Galo, afinal, tem punição de R$ 30 mil por lançar copos no campo, uma penalidade mantida devido à reincidência. O Atlético também tem pena de R$ 1 mil pelo atraso no reinício da partida.

