Briga na arquibancada interrompe jogo do São Paulo

Uma confusão na arquibancada do Morumbis interrompeu a partida entre São Paulo e Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após o segundo gol do tricolor paulista, os uruguaios se revoltaram. Dessa forma, quebraram as cadeiras do setor de visitante e entraram em confronto com a Polícia Militar.

A Polícia Militar agiu imediatamente para acalmar os ânimos dos uruguaios. Por conta da confusão, o jogo foi paralisado. O torcedores do Nacional jogaram cadeiras na direção do campo. Dessa forma, os jogadores pediram calma aos envolvidos, tanto pelo risco e também pelo recomeço da partida.

No jogo de ida, São Paulo e Nacional empataram sem gols, no Uruguai. Já no Morumbis, o tricolor paulista se impôs e venceu por 2 a 0, garantindo assim a vaga nas quartas de final contra o Botafogo, que eliminou o Palmeiras pelo placar agregado de 4 a 3.

