Jogador do Nacional passa mal e deixa Morumbis de ambulância

Uma cena forte marcou o confronto entre São Paulo e Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira (22), no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O zagueiro Juan Izquierdo, passou mal e desmaiou sozinho. Dessa forma, o uruguaio recebeu atendimento médico em campo e, em seguida, deixou o estádio de ambulância.

O caso ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo. O Nacional pressionava o São Paulo, quando Izquierdo passou mal e desmaiou em campo. A cena gerou preocupação entre os jogadores. Assim, a ambulância entrou no gramado para socorrer o jogador uruguaio e levá-lo ao hospital.

O jogo foi retomado após pouco mais de cinco minutos. Além dessa paralisação, uma confusão na arquibancada entre a torcida do Nacional e a Polícia Militar interrompeu o confronto por cerca de dez minutos, logo após o segundo gol do São Paulo.

No jogo de ida, São Paulo e Nacional empataram sem gols, no Uruguai. Já no Morumbis, o tricolor paulista se impôs e venceu por 2 a 0. Assim, garantiu a vaga nas quartas de final contra o Botafogo, que eliminou o Palmeiras pelo placar agregado de 4 a 3.

