França: Lyon administrado por Textor luta para evitar punições

O Lyon, da França, clube administrado pelo americano John Textor, corre contra o tempo, afinal, precisar vender jogadores e acumular 100 milhões de euros (R$ 617 milhões) em vendas durante o mercado de verão europeu para evitar punições do DNCG, órgão regulador do futebol na França.

John Textor, que também administra o Botafogo, já enfrentou punições no Lyon devido a problemas financeiros. A janela na França (e nas principais ligas da Europa) se encerra no dia 30 de agosto, e o clube arrecadou apenas cerca de €25 milhões (R$ 154 milhões) com as vendas do zagueiro O’Brien para o Everton e do meia Alvero para o Werder Bremen.-

Leia mais: PSG x Montpellier: onde assistir, escalações e arbitragem-

Textor viu Cherki recusar oferta da Inglaterra

Todavia, a crise no clube francês se agravou quando Cherki recusou a oferta do Fulham. O Lyon vê o meia como uma promessa, e uma negociação com ele poderia aliviar bastante a situação financeira do clube.

O Lyon, aliás, gastou €134 milhões (R$ 827 milhões) em reforços para a temporada 2024/25. O clube contratou oito jogadores, entre eles o lateral brasileiro Abner, ex-Betis, por €8 milhões (R$ 49 milhões), e o zagueiro Niakhaté, que se tornou a contratação mais cara da história do clube, com quase €32 milhões (R$ 197 milhões) pagos ao Nottingham Forest.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.