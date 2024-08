Athletico-PR denuncia apedrejamento a ônibus por torcedores do Belgrano

O Athletico-PR denunciou, por meio de suas redes sociais, um ataque de torcedores do Belgrano ao ônibus do clube, apedrejado na chegada ao Estádio Mario Kempes, nesta quinta-feira (22). Em campo, o Furacão garantiu classificação para as quartas de final da Sul-Americana.

Em publicação, o clube brasileiro mostrou fotos do estado do veículo. Uma das janelas foi quebrada por uma pedra, mas felizmente nenhum membro da delegação paranaense se machucou.

“O nosso ônibus foi atingido por uma pedra na chegada ao Estádio Mario Alberto Kempes. Felizmente, apesar do vidro quebrado, ninguém se feriu. Lamentamos que, em uma competição internacional, eventos como esse ainda aconteçam e manchem o espetáculo do futebol”, escreveu o clube.

Na próxima fase da Sul-Americana, o Athletico terá pela frente o Racing, da Argentina. A equipe de Avellaneda atropelou o Huachipato com um elástico 8 a 1 no placar agregado .

