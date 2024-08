Boca Juniors garante vaga no Mundial de Clubes de 2025

O Boca Juniors, da Argentina, está garantido no Mundial de Clubes de 2025. Com a eliminação do Nacional, do Uruguai, diante do São Paulo, o time argentino assegurou a penúltima vaga da América do Sul na competição organizada pela Fifa. Dessa forma, resta apenas definir o último classificado do continente, que será o campeão da Libertadores de 2024.

Boca Juniors eliminado da Sul-Americana. Veja como foi!

Palmeiras, Flamengo e Fluminense garantiram a vaga com os títulos da Libertadores de 2021, 2022 e 2023, respectivamente. Já o River Plate, por sua vez, se garantiu através do ranking da Conmebol, assim como o Boca Juniors. O Nacional era o único que poderia alcançar os Xeinezes, mas com a eliminação diante do São Paulo deu adeus à disputa.

Em caso de título de Flamengo, Fluminense ou River Plate na Libertadores, o sexto classificado será definido através do ranking da Conmebol. Por enquanto, a vaga seria do Olimpia, do Paraguai. Com três representantes, o Brasil só pode ter um novo membro em caso de título (Atlético-MG, Botafogo e São Paulo estão na disputa).

