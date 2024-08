Matheus Martins e Almada: valeu o investimento do Botafogo?

Dois reforços do Botafogo nesta janela de transferências têm chamado a atenção com as atuações dentro de campo. Matheus Martins destacou-se positivamente nas últimas duas partidas. No entanto, Almada ainda não mostrou ao que veio. Com esses dois novos nomes, o clube carioca investiu algo em torno de R$ 210 milhões – entre os valores fixos e bônus.

Almada já atuou em cinco partidas pelo Alvinegro e não marcou nenhum gol, o que, pelo valor do investimento, pode gerar, portanto, um sentimento de dívida com a torcida e o clube. No clássico contra o Flamengo, o meia perdeu um pênalti, que Rossi defendeu.

Por outro lado, o atacante Matheus Martins começou com o pé direito no clube carioca. Em cinco partidas, o jogador marcou dois gols – os dois na goleada sobre o Flamengo e participou dos dois gols do Botafogo na partida decisiva contra o Palmeiras, no Allianz Parque, com uma assistência e uma ‘pré’-assistência.

Investimento do Botafogo

Para contar com o meia Thiago Almada, John Textor desembolsou US$ 25 milhões dólares (R$ 137,4 milhões na cotação atual), sendo US$ 22 milhões fixos e mais US$ 3 milhões em bônus combinados em contrato. Foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro em valores nominais. Porém, o jogador ainda não rendeu em campo neste início de passagem pelo Glorioso.

A contratação de Matheus Martins, por sua vez, girou em tono de 10 milhões de euros. Ou seja, algo em torno de R$ 61 milhões, mais 2 milhões de euros, cerca de R$ 12,3 milhões, em bônus por metas.

Análise das chegadas de Matheus Martins e Almada

Apesar do desempenho em campo de Matheus Martins já chamar atenção, a atuação de Almada ainda não assusta. Segundo o radialista Waldir Luiz, que cobre o Botafogo, o atacante já provou que a contratação foi assertiva, mas acredita que a torcida precisa de paciência para ver Almada deslanchar.

“Matheus Martins já provou que a sua contratação foi acertada. Jogador jovem, com muita qualidade técnica, rápido e inteligente. Vai dar muitas alegrias para o torcedor botafoguense. O Almada é grande jogador. Muita qualidade técnica, ótima visão de jogo. Temos que ter paciência. Ainda não rendeu o que a torcida espera, mas com certeza vai fazer grandes partidas e ser ídolo da torcida”, afirmou.

O influenciador digital Fabiano Bandeira também falou sobre os jogadores.

“Matheus Martins chegou e precisou de poucos jogos pra mostrar serviço. O detalhe: jogos enormes. Importantíssimos. Está mostrando muito serviço. Almada já mostrou que vai ser muito importante. Tem muito potencial. Vem de uma liga menos competitiva e carece de algum tempo para adaptação ao Brasil, Botafogo e modelo de jogo. Mas já mostrou qualidade e tem margem pra crescer demasiadamente”, disse.

Outras análises

O jornalista Tiago Franklin também vê como boa a chegada de Matheus Martins e acredita que Almada também precisa de uma adaptação para se desenvolver mais.

“Matheus Martins teve início promissor. Vem atuando como se já estivesse no Botafogo há muito tempo. Ter jogado na Inglaterra parece ter dado uma maturidade tática para ele. Almada teve bom começo. Nitidamente carece de uma adaptação a um futebol de maior intensidade. Com a bola nos pés é muito acima da média. Tem tudo para evoluir demais”, falou.

Já o jornalista Lopes Maravilha, acredita que o bom desempenho de Matheus Martins é porque o jogador, além de uma rápida readaptação, conseguiu se encontrar no elenco.

“Matheus Martins já está completamente incorporado ao elenco, já readaptado ao futebol brasileiro, provou isso fazendo dois gols num clássico importante contra o Flamengo, dando duas assistências, quer dizer, uma assistência e uma pré assistência contra o Palmeiras. Então, assim, eu acho que o Matheus, por ter a facilidade de já ser brasileiro, de já ter jogado aqui, ter iniciado aqui, era uma questão de readaptação”, disse.

Por fim, Lopes Maravilha destaca as qualidades de Almada e também acredita que o meia precisa se adaptar:

“O Almada é craque de bola. Domina as ações do meio campo ali. Ele tem uma capacidade absurda de tocar de primeira, de fazer lançamentos, de driblar. Ele temporiza o jogo quando tem que temporizar, bate bem na bola. Ainda precisa de um tempo para se adaptar é um outro futebol. Um futebol totalmente diferente da Argentina né e totalmente diferente da MLS, que é onde ele estava jogando, mas essa readaptação está cada vez mais rápida porque ele já se mostrou importante nesse trabalho de meio campo ali e de fazer o Savarino jogar a bola”, finalizou.

Próximo compromisso do Botafogo

Assim, com os dois à disposição, o Botafogo entra em campo no próximo domingo (25) para enfrentar o Bahia. A partida, portanto, será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília), pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é líder da competição, com 46 pontos.

