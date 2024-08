Tite, do Flamengo, passa mal por causa da altitude e é internado no Rio

O Flamengo enfrentou o Bolívar em La Paz, que fica a 3.600 metros acima do nível do mar. Assim, o técnico Tite passou mal por causa da altitude logo após a classificação às quartas da Libertadores e está internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Dessa forma, o clube carioca informou, na manhã desta sexta-feira (23), que o comandante sofreu “elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude”. Durante exames em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro (Copa Star), os médicos detectaram uma “Fibrilação Atrial”.

“O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos”, comunicou o Flamengo.

Em campo, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Bolívar e conseguiu sustentar a pressão para avançar no torneio continental. A equipe avançou por causa da vitória por 2 a 0 no jogo de ida e enfrentará o Peñarol nas quartas de finais. Ao fim da partida, o meio-campista Gerson também se queixou de dores de cabeça e reclamou em relação à altitude.

O time volta a campo no domingo (25), às 20h (de Brasília), para medir forças com o Red Bull Bragantino, pela 24ª rodada do Brasileirão, no Maracanã.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após a partida de ontem, em La Paz, o técnico Tite passou mal e necessitou de atendimento do Departamento Médico rubro-negro. Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi… pic.twitter.com/xq0VbrnVuI — Flamengo (@Flamengo) August 23, 2024

Leia a nota do Flamengo na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após a partida de ontem, em La Paz, o técnico Tite passou mal e necessitou de atendimento do Departamento Médico rubro-negro.

Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro. Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a Fibrilação Atrial.

O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos.

Desejamos uma rápida recuperação ao nosso comandante.

