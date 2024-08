Torcida do Boca Juniors vive noite com misto de sentimentos

Apesar da lamentação diante da queda na Sul-Americana para o Cruzeiro, os torcedores do Boca Juniors deram sua dose de apoio aos jogadores. Na volta da delegação ao hotel, em Belo Horizonte, um grupo de fãz do Xeneize aguardava a delegação. Além disso, dedicou palavras de suporte a dois nomes em especial: o lateral Luis Advincula e o atacante Miguel Merentiel.

No caso do peruano, ele esteve em campo por apenas nove segundos de jogo. Na primeira disputa de bola, o jogador do Boca pisou na perna esquerda de Lucas Romero e recebeu cartão vermelho direito. Na oportunidade, o árbitro colombiano Wilmar Roldán sequer revisou o lance pelo monitor do VAR.

Já em relação a Merentiel, o avante ex-Palmeiras cobrou a última penalidade da série no Mineirão e acabou isolando. Além disso, já aos 48 minutos do segundo tempo, ele finalizou o cruzamento rasteiro de Marcelo Saracchi e viu o zagueiro João Marcelo tirar a bola em cima da linha.

Tristeza por um lado, alegria do outro

A noite, entretanto, não foi apenas de notícias ruins para o Boca Juniors. Isso porque, com a eliminação do Nacional na Libertadores, diante do São Paulo, o clube argentino tem sua vaga para o Mundial de Clubes em 2025 assegurada via ranking. A Conmebol, através do perfil oficial da Libertadores, confirmou o fato e felicitou a representação de La Boca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.