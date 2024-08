Rio de Janeiro faz história com três times da cidade nas quartas da Libertadores

Com a classificação do Flamengo sobre o Bolívar, em La Paz, o Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade a colocar três clubes nas quartas de finais da Libertadores. Afinal, Fluminense e Botafogo também garantiram uma vaga na próxima fase da competição continental.

Vale lembrar que já tivemos três equipes do mesmo estado: São Paulo. São Caetano, Santos e São Paulo, em 2004, contudo da mesma cidade é a primeira vez na história. Na ocasião, por sinal, nenhum deles chegou à decisão, e o Once Caldas, da Colômbia, surpreendeu o Boca Juniors ao ficar com o título.

Adversários da próxima fase

Na próxima fase, o Rubro-Negro, que eliminou o Bolívar mesmo com a derrota na altitude, terá pela frente o tradicional Peñarol. O Botafogo, por sua vez, passou pelo Palmeiras, em uma partida emocionante até o fim, no Allianz Parque, e agora enfrenta outro paulista, o São Paulo.

Antes disso, na terça (19), o Fluminense também garantiu sua vaga ao bater o Grêmio por 4 a 2, nos pênaltis, no Maracanã, com destaque para o goleiro Fábio, que defendeu duas cobranças. Nesse sentido, nas quartas, o Tricolor, que é o atual campeão do torneio, mede forças com o Atlético-MG.

Outro recorde pelo caminho

Caso os três avancem às semifinais, o Rio de Janeiro entrará novamente na história ao colocar três times da cidade entre os quatro melhores de uma edição de Libertadores, com pelo menos um deles na final.

Cabe salientar que Flamengo e Botafogo estão do mesmo lado da chave e podem se enfrentar na próxima fase, enquanto o Fluminense pode enfrentar River Plate (ARG) ou Colo Colo (CHL).

Atual campeão, o Tricolor busca o bicampeonato do torneio, enquanto os comandados de Tite sonham com o tetra (1981, 2019 e 2022). Por fim, o Alvinegro, que foi semifinalista em 1963 e 1973, almeja o título inédito em sua centenária história.

