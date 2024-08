Com novidades no ataque, Dorival convoca Seleção para as Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (23), os convocados para defender a Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os 23 escolhidos vão disputar as partidas contra o Equador, no dia 6 de setembro, em Curitiba e também contra o Paraguai, no dia 10, em Assunção.

Aliás, esta foi a terceira convocação do técnico Dorival Júnior desde que assumiu a Seleção Brasileira. Sua estreia ocorreu em março, quando a Seleção venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha. Depois, o treinador anunciou em maio os 26 jogadores escolhidos para a Copa América, disputada nos Estados Unidos. Contudo, o Brasil fez uma campanha decepcionante e caiu nas quartas de final, para o Uruguai.

Após a Copa América, Dorival realizou diversas observações e decidiu apostar mais nos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Tanto que cinco jogadores na convocação desta sexta-feira, atuam no futebol local. Casos de André, Gerson, Pedro, Estêvão e Luiz Henrique.

Por fim, vale ressaltar que a Seleção vem de três derrotas nas eliminatórias, ocupando a sexta posição. Assim, busca se recuperar na tabela. Em 2023, ainda com Fernando Diniz, o Brasil perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina.

Os convocados por Dorival Júnior:

Goleiros:

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Manchester City-ING)

Bento (Al-Nassr-QAT)

Laterais:

Danilo (Juventus-ITA)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Yan Couto (Borussia Dortmund-ALE)

Wendell (Porto-POR)

Zagueiros:

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Beraldo (Paris Saint-Germain-FRA)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Meias:

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

André (Fluminense)

Gerson (Flamengo)

Atacantes:

Endrick (Real Madrid-ESP)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Savinho (Manchester City-ING)

Vini Jr (Real Madrid-ESP)

Luiz Henrique (Botafogo)

Estêvão (Palmeiras)

Pedro (Flamengo)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.