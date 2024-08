Santos x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Amazonas neste sábado (24), às 16h, na Vila Belmiro, pela 23° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Peixe não vence há duas rodadas e viu a liderança ser assumida pelo Novorizontino. Assim, os três pontos são cruciais para o objetivo do time na temporada. Por outro lado, a Onça Pintada está na 10° colocação com 30 pontos, e uma vitória coloca a equipe na briga por uma vaga para a elite do futebol nacional.

Onde assistir

A partida entre Santos e Amazonas terá transmissão do Premiere.

Como chega o Santos

O Peixe pode ter reforços importantes para a partida. Afinal, o meia Giuliano tem chance de retornar contra o Amazonas. O jogador está se recuperado de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e participou dos treinamentos com o restante da equipe. Além disso, Wendel Silva já está registrado no BID e pode fazer sua estreia com a camisa do Peixe, no lugar de Furch, que vive uma seca de gols. Quem pode ganhar sequência na equipe é Sandry. Caso isso ocorra, o capitão Diego Pituca irá para o banco de reservas.. Em contrapartida, o técnico Fábio Carille não poderá contar com os laterais-direitos JP Chermont e Hayner, além do atacante Pedrinho. O trio terá de cumprir um jogo de suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo.

Como chega o Amazonas