Vegetti está à disposição para voltar ao Vasco

O Vasco deve ter um reforço caseiro para enfrentar o Athletico, na segunda-feira (26), pela 24ª rodada do Brasileirão. Afinal, o atacante Vegetti, preservado diante do Criciúma, na última rodada, treinou e voltou a estar à disposição do interino Rafael Paiva.

Assim, ele deverá constar na lista de relacionados para o duelo contra o Furacão. O Pirata voltou a treinar com o elenco nesta semana após apresentar dores no confronto contra o Fluminense, no último dia 10. As informações são do “ge”, em publicação nesta sexta (23).

Após uma sequência pesada de jogos, com várias viagens e partidas em campos ruins, o desgaste bateu no craque argentino. Assim, o Vasco viu no período com menos jogos (apenas um em 15 dias) um bom momento para uma programação especial de treinos para o jogador, que já tem 35 anos e 35 partidas na temporada.

Coutinho, fora desde o jogo contra o Red Bull Bragantino (dia 3 de agosto), tem chances de ser relacionado. Diferentemente de Vegetti, o camisa 11 teve lesão na coxa esquerda, ficando fora para se recuperar da contusão.

Alex Teixeira, por sua vez, treinou nesta sexta-feira e depende de uma avaliação final para saber se vai atuar, ou não. É possível que o atacante volte aos relacionados após quatro jogos fora por conta de uma lesão na coxa direita.

