Carille deve fazer mudanças no Santos para o duelo com o Amazonas

O técnico Fábio Carille deve fazer mudanças no Santos para a partida diante do Amazonas, neste sábado (24), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O comandante não está satisfeito com os tropeços nas últimas rodadas, que tiraram o Peixe da liderança da competição.

Nesta sexta-feira (23), o Santos encerrou preparação para o duelo contra a equipe de Manaus. O elenco trabalhou no CT Rei Pelé, e Carille comandou um treino tático, além de enfatizar as jogadas de bolas paradas.

O treinador sinalizou, após o empate em 1 a 1 com o Guarani, que estava insatisfeito com o rendimento da equipe. Para isso, deve mudar algumas peças no time principal, porém sem promover alteração no esquema tático.

Uma mudança certa é a saída de JP Chermont, que levou o terceiro amarelo e está suspenso. Dessa maneira, Rodrigo Ferreira deve começar jogando, afinal Hayner também foi advertido e não tem condições de jogo.

Sandry pode entrar na vaga de Pituca no Santos

No entanto, o meio de campo é o setor com o maior número de alterações. A mais esperada delas é o retorno de Giuliano, recuperado de lesão muscular na coxa direita. Quem também pode pintar entre os titulares é Sandry, que entraria no lugar do capitão Diego Pituca.

Por conta da escassez de gols no setor ofensivo, Wendel Silva, recém-contratado, pode fazer sua estreia já como titular na vaga de Furch. Por outro lado, Willian Bigode foi cortado dos relacionados por conta de dores no joelho.

Assim, o provável Santos para encarar o Guarani é: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Sandry) e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva (Furch).

