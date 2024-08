Francês: PSG aplica goleada de 6 a 0 no Montpellier

O PSG mostrou sua força na segunda rodada do Campeonato Francês 2024/25, com uma goleada por 6 a 0 sobre o Montpellier, nesta sexta-feira (23). O técnico Luis Enrique fez cinco mudanças no time e o Paris Saint-Germain teve uma grande atuação. Dessa forma, Barcola (2), Asensio, Hakimi, Zaire-Emery e Lee fizeram os gols da vitória no Parque dos Príncipes.

Dessa maneira, o PSG segue em busca do tetracampeonato, o segundo da história do clube, e manteve os 100% de aproveitamento na Ligue 1. O clube de Paris é o atual campeão e líder da competição. Além disso, o time do Parque dos Príncipes não perde para o Montpellier desde 2019.

Por outro lado, o Montpellier chegou à segunda partida consecutiva sem vitória no Campeonato Francês e segue com o ponto somado no empate diante do Strasbourg, na primeira rodada da Ligue 1.

O jogo

A partida começou animada. Logo aos 4 minutos, João Neves deu uma assistência para Barcola abrir o placar, e aos 24 minutos, o português repetiu a dose ao deixar Asensio na cara do gol para marcar o segundo. Por outro lado, o Montpellier tentou reagir, mas Donnarumma fez uma grande defesa em um cabeceio de Nordin, e o PSG foi para o intervalo com a vantagem.

No segundo tempo, o domínio do PSG continuou. Assim, Barcola marcou novamente aos oito minutos após uma jogada de Dembélé. Pouco depois, aos 13, Nuno Mendes cruzou para Hakimi, que ampliou para 4 a 0. Zaire-Emery fez o quinto gol. Por fim, o último veio aos 37 minutos, quando Kang-in Lee acertou um belo chute de fora da área, e fechou a goleada em 6 a 0.

2ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (23/8)

PSG 6×0 Montpellier

Sábado (24/8)

Lyon x Monaco – 12h

Lille x Angers – 14h

Saint-Étienne x Le Havre – 16h

Domingo (25/8)

Lens x Brest – 10h

Strasbourg x Rennes – 12h

Nantes x Auxerre – 12h

Nice x Toulouse – 12h

Olympique de Marselha x Reims – 15h45

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.