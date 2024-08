Artur Jorge fará mudanças no time do Botafogo contra o Bahia

Por conta da sequência pesada de jogos, o técnico Artur Jorge fará mudanças na equipe titular do Botafogo diante do Bahia, pelo Brasileirão. O treinador vai rodar o elenco para que consiga administrar a questão dos desgastes de cada atleta.

Das últimas três partidas, contra Palmeiras e Flamengo, cinco jogadores correm risco de não estar à disposição. Três deles, aliás, são desfalques certos: o lateral-direito Mateo Ponte, o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Savarino. Todos estão suspensos.

O lateral-esquerdo Cuiabano, com uma luxação no ombro direito, e o atacante Luiz Henrique, com dores na panturrilha direita, também podem ser outros dois desfalques. O camisa 7 treinou normalmente nesta sexta.

Desta maneira, a provável escalação do Botafogo fica assim: John; Tchê Tchê, Lucas Halter, Bastos e Hugo (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa) e Marlon Freitas; Óscar Romero (Tiquinho Soares), Thiago Almada, Matheus Martins e Igor Jesus.

O Botafogo enfrenta o Bahia, às 16h, na Fonte Nova. O Alvinegro, aliás, lidera o Brasileirão com 46 pontos. O Tricolor Baiano ocupa a quinta colocação, com 38.

