Com Keno, Fluminense embarca para enfrentar o Atlético; veja relacionados

O Fluminense embarcou nesta sexta-feira para Belo Horizonte, onde vai enfrentar o Atlético-MG pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida será neste sábado, às 21h, no Mineirão. A equipe tricolor conta com o retorno do atacante Keno, que ficou fora contra o Grêmio, na terça-feira pela Libertadores.

Entretanto, o lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Cano não embarcaram com o elenco tricolor. Desta maneira, eles seguem como desfalques, ainda em transição para o retorno aos trabalhos com o grupo.

Além deles, Diogo Barbosa, Renato Augusto e Ignácio também estão fora da partida. O lateral se recupera de uma cirurgia no menisco do joelho direito, enquanto o meia trata uma lesão na coxa esquerda. Já o zagueiro será desfalque por tempo indeterminado devido a uma lesão no joelho esquerdo.

O Fluminense vai para o jogo em busca dos três pontos. O Tricolor, afinal, é o atual 18º colocado na tabela, com 21 pontos. O primeiro fora do Z4 é o Vitória, que tem 22. Assim, a equipe pode sair da zona da degola nesta rodada.

Relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho;

Defensores: Thiago Silva, Manoel, Felipe Melo, Antônio Carlos, Thiago Santos, Felipe Andrade, Guga e Esquerdinha;

Meio-campistas: André, Lima, Martinelli, Bernal, Nonato, Ganso, Arias, Terans;

Atacantes: Kauã Elias, Isaac, Keno, Marquinhos, Serna, John Kennedy e Matheus Reis.

