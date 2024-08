STJD reabre inquérito sobre interferência externa no jogo do Grêmio contra o Bahia

O Pleno do STJD definiu pela reabertura do inquérito para investigar suposta interferência externa no jogo entre Bahia e Grêmio, na Arena Fonte Nova, no fim de abril. Os auditores concederam garantia depois de recurso do clube gaúcho.

O clube gaúcho teve julgado um Mandado de Garantia para evitar o arquivamento do processo. Uma possível punição, no entanto, envolve apenas o afastamento do presidente da comissão de arbitragem da Federação Baiana de Futebol, Jailson Macedo de Freitas. O resultado do jogo está mantido. Na ocasião, o tricolor gaúcho perdeu pelo placar de 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O atacante Diego Costa foi expulso, mesmo no banco de reservas.

Com a reabertura do processo, o presidente do STJD vai sortear o novo relator que será o responsável pelo inquérito. Enquanto isso, o julgamento envolvendo a expulsão de Diego Costa segue ainda sem uma data para ocorrer. Além do centroavante, Renato Gaúcho e Nathan Fernandes também foram denunciados.

Entenda o caso de Grêmio x Bahia

O Grêmio acusa o ex-árbitro, então presidente da comissão de arbitragem da Federação Baiana de Futebol, Jailson Macedo Freitas, de ter sido o responsável por pedir a expulsão do atacante Diego Costa. Após a expulsão do atacante, Renato Gaúcho mandou todos os jogadores reservas para o vestiário antes do final da partida. O departamento jurídico do Grêmio, assim, entrou com um pedido de Notícia de Infração, no STJD.

O processo foi arquivado após um pedido do então Procurador-geral do STJD, Paulo Dantas. O relator aceitou e o clube soube da decisão. Agora, no entanto, o caso sofreu uma reviravolta por conta da nova composição do STJD. Por ter discordado da decisão da antiga procuradoria, o Grêmio ingressou com um Mandado Garantia pedindo a reabertura do processo. Os novos integrantes do pleno do STJD votaram de forma favorável ao Tricolor.

