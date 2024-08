Lyon x Monaco: escalações e onde assistir

As emoções do Campeonato Francês 2024/25 continuam neste sábado (24) com a segunda rodada. Após estreias opostas na Ligue 1, Lyon e Monaco se enfrentam às 12h (de Brasília). O duelo, aliás, promete ser agitado na busca pelos três pontos.

Como chega o Lyon

O clube que tem John Textor como acionista majoritário estreou no Campeonato Francês com derrota por 3 a 0 para o Rennes, em um jogo de péssima atuação da equipe. Assim, o técnico Pierre Sage precisa recuperar seus atletas para virarem a chave na competição.

Contudo, a boa notícia para os torcedores é que o time não terá desfalques para o jogo deste sábado.

Como chega o Monaco

Por outro lado, o Monaco vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Saint-Étienne, e vai para o seu primeiro compromisso fora de casa na competição. Ao mesmo tempo, o clube tem como principal objetivo tentar disputar o título com o PSG.

Além disso, o time chega embalado pelo momento positivo e o técnico Adi Hütter terá todo o elenco à disposição.

LYON x MONACO

2ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sábado, 24/8/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon

Lyon: Lucas Perri; Clinton Mata, Duje Cáleta-Car, Moussa Niakhaté, Abner Vinicius; Maxence Caqueret, Nemanja Matic, Orel Mangala; Ernest Nuamah, Georges Mikautadze, Said Benrahma. Técnico: Pierre Sage.

Monaco: Philipp Kohn; Vanderson, Thilo Kehrer, Mohamed Salisu, Ismail Jakobs; Takumi Minamino, Lamine Camara, Denis Zakaria, Eliesse Ben Seghir; Breel Embolo, Folarin Balogun. Técnico: Adi Hütter.

Onde assistir: O jogo não terá transmissão para o Brasil.

