Bastou um toque! Atacante sai do banco e dá vitória ao Operário-PR na Série B

Bastou um toque na bola para o atacante Daniel Lima assegurar o triunfo do Operário-PR por 1 a 0 sobre a Ponte Preta na abertura da 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (23), o Fantasma reencontrou o caminho das vitórias atuando fora de casa, em Campinas.

Lima, aliás, saiu do banco de reservas no segundo tempo e, em sua primeira participação, foi certeiro no Estádio Moisés Lucarelli. Aos 28 minutos, ele recebeu passe de Pedro Lucas e, na cara do gol, não desperdiçou.

O Fantasma, que vinha de três derrotas consecutivas (para Avaí, Ituano e Vila Nova), chega a 32 pontos e se reabilita no campeonato. Este, aliás, foi o primeiro triunfo dos paranaenses no segundo turno. O time de Ponta Grossa passa a ocupar a décima colocação, momentaneamente a quatro pontos do G4.

A Macaca, por outro lado, perde a primeira em seus domínios sob o comando de Nelsinho Baptista – até então eram seis triunfos e um empate com o treinador. Além disso, a equipe campineira chega há quatro jogos sem vencer, com dois empates e duas derrotas no returno. O clube paulista aparece na 13ª posição, estacionado com 28 pontos.

O próximo compromisso da Ponte Preta será na próxima sexta-feira (30), contra o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro. Já o Operário-PR recebe o Brusque na segunda (2/9), às 21h30, no Germano Krüger, em Ponta Grossa.

