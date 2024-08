RB Bragantino x Corinthians, quartas do BR Feminino: onde assistir e escalações

O Corinthians dá início à sua caminhada de olho nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Às 18h (de Brasília), a equipe dirigida por Lucas Piccinato enfrenta o Red Bull Bragantino na primeira partida das quartas de final, que ocorrerá no Estádio Nabi Abi Chedid.

Com uma campanha que rendeu o primeiro lugar na fase de classificação, as Brabas são, portanto, as favoritas para avançar no mata-mata. Afinal, somaram 40 pontos (13 vitórias, um empate e uma única derrota), com um saldo de 23 gols.

Do outro lado, o Massa Bruta fez 23 pontos (seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com saldo de dois gols),. Assim, assegurou a última vaga entre as oito equipes que passaram para a próxima fase.

Onde assistir

O jogo em Bragança Paulista, aliás, terá transmissão do canal SporTV.

Premiação

Por terem alcançado as quartas de final do campeonato, Bragantinho e Corinthians receberão R$ 100 mil. No somatório com os R$ 300 mil pela participação na primeira fase, os clubes acumulam, até o momento, R$ 400 mil em premiações.

Como chega o Bragantino

Apesar da campanha inferior nap irmeira fase, o Bragantino espera surpreender as favoritas. Desse modo, a equipe deve ter força máxima para este confronto. A aposta está na artilheira Paulina Gramaglia, com seis tentos.

Como chega o Corinthians

Para o confronto, Piccinato deve ter alguns desfalques. Além de Gi Fernandes, a serviço da Seleção sub-20, as Brabas não poderão contar com Lelê, Tamires e Gabi Zanotti, que estão no departamento médico. Isabela, Yasmim, Mary Camilo e Johnson seguem como dúvidas para o jogo.

Reforço corintiano para a sequência da temporada, a meia-atacante Gisela Robledo não jogará no Brasileirão deste ano. isso porque, segundo o regulamento da competição da CBF, o prazo para a inscrição de novas jogadoras expirou em 16 de agosto.

RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS

Quartas de final do brasileirão Feminino – Jogo de ida

Data e horário: 24/8/2024, às 17h (de Brasília)

RB BRAGANTINO: Alice Tosta; Tamires, Débora, Tayna, Isabela Fernandes; Lelê, Jane Tavares, Karol Bermúdez; Rhay Coutinho, Isabella Rangel e Letícia Pires. Técnico: Humberto Simão.

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Paulinha, Dani Arias, Mariza e Yasmim (Isabela); Ju Ferreira (Yaya), Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Jaqueline, Gabi Portilho e Jhennifer (Millene). Técnico: Lucas Piccinato

*A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou a equipe de arbitragem escalada para a partida.

