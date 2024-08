Palmeiras vive ano com mais saídas do Allianz Parque

O Palmeiras novamente jogará fora do Allianz Parque. Neste sábado, o Verdão enfrenta o Cuiabá, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. O clube não poderá jogar por conta da agenda de shows do local. Deste modo, o Alviverde iguala a temporada com mais jogos como mandante longe de seu estádio.

Já são oito partidas longe do Allianz Parque nesta temporada. 2024 já iguala 2019 como a temporada com mais jogos longe do estádio em partidas como mandante. São sete partidas na Arena Barueri, além do jogo deste sábado no Brinco de Ouro, casa do Guarani, em Campinas, a 90 quilômetros de São Paulo.

Em 2019, o Palmeiras, aliás, mandou oito partidas longe de casa, e, assim como em 2024 visitou Campinas em uma oportunidade. Foram sete no Pacaembu, também em São Paulo, e um no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, naquela temporada. Todas as partidas fora do Allianz, aliás, aconteceram por causa de shows.

Nesta temporada, além dos eventos no Allianz Parque, houve reformas no gramado do local. Entre fevereiro e abril, o Palmeiras não atuou dentro casa devido a problemas no gramado sintético, que passou por reforma. Foram cinco jogos durante o período.

Longe de sua casa original, o Palmeiras, aliás, acumula quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Sem jogos pela Copa do Brasil e Libertadores após as eliminações de agosto, o jogo no Brinco de Ouro deverá ser o último longe de casa. O clube, agora, foca no Brasileirão e tenta se aproximar do líder Botafogo. Os comandados de Abel Ferreira estão com 41 pontos, na terceira posição, cinco a menos que o time alvinegro.

