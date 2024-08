Em dia de Bahia Day, Savinho e Haaland arrasam na goleada do City

Sem nenhuma surpresa, o Manchester City, em dia com jeitão brasileiro no Etihad Stadium, goleou o Ipswich no início da tarde deste sábado (24/8), pela segunda rodada do Campeonato Inglês: 4 a 1. Destaques para Haaland, autor de três gols, e para o brasileiro Savinho. O atacante começou como titular e foi essencial para a vitória. Afinal o time saiu atrás do placar, gol de Szmodics. Mas o atacante da Seleção Brasileira sofreu o pênalti que gerou o primeiro gol de Haaland e roubou a bola do goleiro no segundo gol, dando de bandeja para De Bruyne mandar para a rede. Todos os gols foram no primeiro tempo, antes dos 20 minutos.

O jogo teve uma alteração de última hora na arbitragem. Michael Salisbury estava escalado, mas se lesionou no aquecimento e teve de ser substituido pelo quarto árbitro, Sam Alisson. Com a vitória, o City chega aos seis pontos. O Ipswich segue com zero.

Bahia Day na casa do City

Além do belo jogo de Savinho, o Brasil protagonizou grande festa no Etihad Stadium, Antes do apito inicial, ocorreu o Bahia Day, evento que contou com a presença de Carlinhos Brown e ritmistas do Olodum e muita música. O artista brasileiro, na chegada da delegação do City no estádio, jogou flores nos jogadores e comissão técnica. Guardiola até levou um susto. mas sempre com bom humor.

Vale lembrar que o Bahia é uma das agremiações que conta com o financiamento do Grupo City e esta é a segunda temporada seguida com um “Bahia Day”. Os outros clubes vinculados ao grupo são: New York City (EUA), Melbourne City (AUT), Yokohama Marinos (JAP), Montevideo City Torque (URU), Girona (ESP), Shezen Peng City (CHN), Mumbai City (IND), Lommel (BEL), Troyes (FRA) e Palermo (ITA). Além disso há parceria com o Bolívar (BOL), mas este grupo não pertence ao grupo.

Legião Brasileira

No City, dois brazucas foram a campo como titulares: o goleiro Ederson e Savinho. Matheus Nunes foi banco e entrou no finzinho. Entretanto, o Ipswich não conta brazuca em seu elenco.

Savinho se destaca num 1º elétrico

Os primeiros 15 minutos de jogo foram eletrizantes. O City perdeu duas oportunidades antes dos cinco minutos. Mas um contra-ataque, aos sete, resultou em gol dos visitantes. Após ataque do City, o Ipswich disparou para a frente. Szmodics recebeu no meio dos zagueiros e tocou na saída de Ederson, que tentou fechar, porém levou a bola entre as pernas. Ela entrou devagarzinho. Contudo, nem, deu para os visitantes comemorarem. No primeiro ataque após o gol, Savinho recebeu pela direita e levou falta na área de Leif Davis. O juiz nada deu, mas o VAR o chamou e ele confirmou a penalidade. Haaland cobrou e deixou tudo igual, aos 12.

Dois minutos depois, o goleiro Muric recebeu uma bola e se enrolou saindo com os pés. Savinho roubou e tocou para De Bruyne mandar para o gol vazio. E mais: no minuto seguinte. De Bruyne fez lançamento para Haaland. O goleador tirou Muric num toque com a cabeça e tocou encobrindo a zaga para fazer 3 a 1. O City seguiu em cima, mandou duas bolas no travessão. Mas o placar seguiu 3 a 1 .

Celebração para Gündogan e hat trick de Haaland

A etapa final foi menos intensa. Entretanto, sempre com o Manchester City buscando o gol e o Ipswich fechado, tentando evitar uma derrota mais feia. Aos 26 minutos, momento de euforia no estádio. O apoiador Gündogan, grande ídolo da torcida e que na temporada passada estava emprestado ao Barcelona, fez a sua reestreia. Entrou na vaga de Savinho, que saiu sob aplausos. Parecia que não veríamos mais gols. Contudo, o City tem Haaland. Aos 43, o norueguês aproveitou bate-rebate e chutou de canhota, de virada, de fora da área. Enfim, 4 a 1 e com tipleta para a fera.

2ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (24/8)

Brighton 2×1 Manchester United

Manchester City 4×1 Ipswich

Tottenham 4×0 Everton

Crystal Palace 0x2 West Ham

Fulham 2×1 Leicester

Southampton 0x1 Nottingham Forest

13h30 – Aston Villa x Arsenal

Domingo (25/8)

10h – Bournemouth x Newcastle

10h – Wolverhampton x Chelsea

12h30 – Liverpool x Brentford

