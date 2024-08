Fluminense tenta quebrar tabu e deixar o Z4 em ‘prévia’ da Libertadores

Após garantir a classificação às quartas de final da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, os comandados do técnico Mano Menezes terão que quebrar um tabu diante do Atlético-MG, neste sábado (24), às 21h (de Brasília), em pleno Mineirão.

Dessa forma, o Tricolor não vence o adversário em Minas Gerais desde 21 de maio de 2017, também pela competição nacional. Na época, a dupla Richarlison e Henrique Dourado estufou a rede, enquanto Gabriel descontou para o Galo. Desde então, os times se enfrentaram em sete oportunidades na capital mineira, com seis vitórias do Atlético e um empate.

Dos últimos quinze confrontos entre os dois times, a equipe carioca venceu apenas dois. O último aconteceu também pelo Brasileirão, no Maracanã, por 5 a 3, em 2022. Antes disso, foi em 2018, por 1 a 0, novamente em solo carioca (no Nilton Santos), com gol de Luciano, que atualmente está no São Paulo.

Caso volte de Belo Horizonte com os três pontos na bagagem, o Fluminense, que soma 21 pontos, terá a chance de, enfim, deixar a zona de rebaixamento. Contudo, para confirmar a saída, precisa torcer por tropeços de Corinthians e Vitória, ambos com 22, que medem forças com Fortaleza e São Paulo, fora de casa, respectivamente.

‘Prévia’ da Libertadores

O duelo deste sábado acontece justamente logo depois das duas equipes confirmarem a classificação às quartas da Libertadores, durante a semana. Na próxima fase, Fluminense e Atlético-MG terão dois jogos, em setembro, que prometem ser eletrizantes, por uma vaga entre os quatro melhores do torneio.

Para o jogo deste sábado (24), Mano Menezes não poderá contar com Samuel Xavier, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Nesse sentido, Guga deve voltar ao lado direito, enquanto Esquerdinha deve ser titular pela esquerda. Afinal, Diogo Barbosa (lesão no joelho direito) e Marcelo (transição) também desfalcam o setor.

Além deles, Renato Augusto e Ignácio também estão de fora da partida. O meio-campista tem uma lesão na coxa esquerda, enquanto o zagueiro será desfalque em virtude de um problema no joelho esquerdo. Germán Cano segue no período de transição para voltar aos gramados, porém é uma questão crônica, segundo Mano.

Por fim, Keno está recuperado de um incômodo na lombar, enquanto Felipe Melo está pronto para disputar uma vaga entre os titulares ao lado de Thiago Silva. O jogador entrou no segundo tempo do duelo com o Grêmio, pela Libertadores, e se mostrou bem fisicamente.

