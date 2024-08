Santos x Amazonas, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Santos recebe o Amazonas neste sábado (24/8), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada da Série B. O Peixe não vence há duas rodadas e viu a liderança ser assumida pelo Novorizontino. O time amazonense está na 10ª colocação com 30 pontos. Assim, uma vitória coloca a equipe na briga por uma vaga para a elite do futebol nacional. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30 sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

A cobertura da Voz ainda conta com Figueiredo Junior nas reportagens e Pedro Rigoni com as reportagens. Assim, não deixe de conferir este Santos x Amazonas clicando na arte acima.