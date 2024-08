Flamengo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Bragantino se enfrentam neste domingo (25/8), às 20h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entrando na rodada em quarto lugar na tabela, o clube inegavelmente vem de uma semana extremamente desgastante, que começou com a goleada imposta pelo Botafogo e passou pela classificação dramática na Libertadores, diante do Bolívar, na altitude de La Paz. O adversário, 12º colocado no Brasileirão no início desta rodada, aliás, foi eliminado pelo Corinthians na Sul-Americana e chega ao Rio de Janeiro com diversos desfalques.

Onde assistir

O canal Premiere anuncia a transmissão ao vivo pelo sistema pay per view a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Flamengo

Após o apito final da partida entre Bolívar e Flamengo, a imagem mais recorrente foi a dos jogadores exaustos, deitados no gramado do Estádio Hernando Siles. A classificação, mesmo com a derrota por 1 a 0, deixou o elenco bastante desgastado. Portanto, Matheus Bachi, que comandará a equipe por conta do problema cardíaco sofrido por Tite, deve optar por uma formação mista.

Dessa forma, uma das prováveis alterações no time pode ser a reestreia de Michael, de volta ao clube. Ele vinha mantendo o ritmo na Arábia Saudita, após uma pré-temporada intensa. A comissão técnica também precisa decidir se repetirá a estratégia de dar ritmo a Matheus Cunha, o goleiro que atuou na Copa do Brasil, como foi feito antes do confronto inicial contra o Palmeiras.

Como chega o Bragantino

No lado do Bragantino, o lateral-direito Nathan Mendes, o volante Jadsom e o atacante Eduardo Sasha, que foram desfalques na última rodada do Brasileirão devido a suspensões, estarão novamente à disposição do técnico Pedro Caixinha.

Os três, afinal, participaram do jogo contra o Corinthians pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana na última terça-feira (20). Nathan Mendes e Eduardo Sasha foram titulares e devem permanecer entre os 11 iniciais contra o Flamengo. Ademais, outro retorno possível é o do goleiro Cleiton, que estava fora por conta de um estiramento na coxa direita. Cleiton voltou aos treinos nesta semana e, com isso, deve estar à disposição para a partida, embora ainda não se saiba se começará jogando.

FLAMENGO X BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 24ª Rodada

Data e horário: 25/08/2024, às 20 horas (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi (Matheus Cunha), Varela (Wesley), Fabrício Bruno (Léo Ortiz), Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Allan, Erick Pulgar (Léo Ortiz) e Gerson (De la Cruz); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Michael e Carlinhos. Técnico: Matheus Bacchi* (Auxiliar)

(*) Tite está fora se recuperando de um mal-estar

BRAGANTINO: Cleiton (Fabrício); Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul (Jadsom), Lincoln e Jhon Jhon; Gustavinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

