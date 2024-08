Botafogo faz consulta por Iván Ramírez, do Libertad

O Botafogo está interessado no lateral Iván Ramírez, de 29 anos, atualmente no Libertad, do Paraguai. A informação foi divulgada inicialmente pelo “GE” na noite desta sexta-feira (23/8). A negociação, no entanto, não será simples.

O interesse por Ramírez cresceu após a tentativa de contratação de Vitinho, do Burnley, da Inglaterra, se complicar ainda mais. O plano inicial do Botafogo era trazer Vitinho, mas o time inglês exige 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) para liberar o jogador.

O Botafogo acredita que a contratação de Ramírez é viável e considera a possibilidade de uma venda futura. No entanto, o clube ainda pretende negociar os valores atuais.

O Botafogo vê em Iván Ramírez uma boa opção. O Glorioso deseja contar com um atleta já pronto para atender às necessidades da equipe. Ramírez também participou da Copa América em 2024.

