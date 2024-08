Atlético x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do esporte, às 18h30

Adversários nas quartas de final da Libertadores, Atlético e Fluminense se encontram neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Galo optou em não jogar na Arena MRV, com péssimo gramado. As equipes chegam embaladas pela classificação na competição continental e, dessa forma, podem utilizar o encontro como termômetro para o embate na busca pelo bi da Glória Eterna. Mas o jogo é de extrema importância no Brasileirão. Afinal, o Galo entrou na rodada emn oitavo lugar, com 30 pontos, longe da liderança. O Fluzão tem 21 pontos e está na zona de rebaixamento.

O jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 18h30 (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.