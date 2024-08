Real Madrid x Valladolid: onde assistir, escalações e arbitragem

Após estreia decepcionante, empatando por 1 a 1 com o Mallorca, o Real Madrid joga no Santiago Bernabéu neste domingo (25), às 12h (de Brasília), diante do Valladolid, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Inegavelmente favorito a conquista de um bicampeonato, que não acontece desde a temporada 2007/2008, os merengues entram em campo cientes de que precisam, afinal, conquistar a primeira vitória na competição. Seu rival vem de vitória na estreia.

Onde assistir

O Disney+ anuncia a transmissão ao vivo a partir das 12h (de Brasília).

Como chega o Real Madrid

Pode até see um exagero dizer que os merengues entram em campo pressionados após apenas uma rodada de Campeonato Espanhol. No entanto, não há duvidas de que um novo tropeço fará com que a arrancada do clube seja vista, no mínimo com estranheza. Como se não bastasse, o técnico Carlo Ancelotti não terá uma de suas maiores estrelas à disposição: Jude Bellingham, lesionado, é desfalque certo. Menos mal para um elenco que, afinal, conta com Luka Modric como opção para o meio de campo.

Ademais, as estrelas brasileiras Vini Jr. e Rodrygo iniciam o jogo ao lado do francês Mbappé no ataque. Já Endrick, que não entrou em campo na estreia, segue, desse modo, como opção no banco de reservas.

Como chega o Valladolid

A equipe que tem como dono o brasileiro Ronaldo, inegavelmente ídolo do Real Madrid que deve ser ovacionado no Bernabéu, estreou com vitória em casa por 1 a 0 sobre o Espanyol. Para o embate deste domingo, mesmo ciente de que o favoritismo está do outro lado, o técnico Paulo Pezzolano, velho conhecido da torcida do Cruzeiro, espera levar, afinal, pelo menos um ponto para casa. Para isso, por fim, não tem maiores problemas para colocar o que considera de melhor no momento em campo.

REAL MADRID X VALLADOLID

Campeonato Espanhol – 2ª Rodada

Data e horário: 25/08/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger e Garcia; Valverde, Tchouameni e Modric; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

VALLADOLID: Hein; Pérez, Sanchez, Boyomo e Rosa; Ndiaye, Perez, Comert, Amallah e Moro; Sylla Técnico: Paulo Pezzolano

Árbitro: Victor Garcia Verdura

Assistentes: Julián Villaseñor e Rubén Porras

VAR: Daniel Jesús Trujillo

2ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (23/8)

Celta 3×1 Valencia

Sevilla 1×2 Villarreal

Sábado (24/8)

Osasuna 1×0 Mallorca

Barcelona 2×1 Athletic Bilbao

Getafe 0x0 Rayo Vallecano

Espanyol 0x1 Real Sociedad

Domingo (25/8)

12h – Real Madrid x Valladolid

14h – Leganés x Las Palmas

14h15 – Alavés x Betis

16h30 – Atlético de Madrid x Girona

