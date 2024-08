Arrascaeta exalta Matheus Gonçalves e reforça importância da saúde mental

O Flamengo fez história na base e conquistou o título da Copa Intercontinental sub-20. O Rubro-Negro venceu o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1, de virada, neste sábado (24), no Maracanã, e assim sagrou-se campeão mundial da categoria. Após a partida, o atacante Matheus Gonçalves destacou a luta diária dos atletas, relembrou momentos difíceis e se emocionou.

“Tem gente que acha que jogar futebol é fácil. Batalhamos muito desde criança. Saímos de longe, às vezes de outra cidade, e abdicamos de várias coisas. Mas acham que é fácil por causa do salário. Ninguém vê o quanto a gente trabalha e que temos que ficar longe da família. Meu avô morreu e eu não consegui me despedir por causa da rotina de treinos, mesmo sendo daqui do Rio”, disse.

Nas redes sociais, o meia Arrascaeta exaltou Matheus Gonçalves e aproveitou para reforçar a importância dos cuidados com a saúde mental.

“Joga muito, moleque. Por isso que eu penso que é muito importante cuidar da nossa saúde mental. Frustrações, emoções negativas, aprendizados e erros, tudo começa desde pequeno. Quanto antes a gente se prepara da melhor forma mentalmente, se pode viver com mais leveza. No futebol e na vida”, afirmou.

