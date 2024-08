Benfica vence Estrela Amadora e chega à segunda vitória no Português

O Benfica derrotou o Estrela Amadora por 1 a 0 na tarde deste sábado em jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida, correspondente à terceira rodada do Campeonato Português, teve seu único gol marcado por Kokçu.

Esta vitória marca a segunda consecutiva do Benfica, que agora ocupa a sexta colocação com seis pontos. O Estrela Amadora ainda busca sua primeira vitória no torneio e permanece na 14ª posição, com apenas um ponto.

O gol do Benfica ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo. Após uma boa troca de passes, Kokçu recebeu a bola livre e finalizou no canto inferior. Na etapa complementar, o jogo se tornou mais equilibrado. O Estrela Amadora tentou pressionar, mas não conseguiu superar a defesa adversária.

O Benfica voltará a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Moreirense na quarta rodada do Campeonato Português. Já o Estrela Amadora jogará contra o Casa Pia no sábado.

Outros resultados da terceira rodada do Campeonato Português

Casa Pia 0x2 Santa Clara

Porto 2×0 Rio Ave

Famalicão 1×0 Boavista

