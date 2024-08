Abel dedica goleada para Leila Pereira: ‘Tem mais coragem que muitos juntos’

O Palmeiras espantou uma possível crise ao golear o Cuiabá por 5 a 0 neste sábado, no Brinco de Ouro, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, após a partida, Abel Ferreira usou um tom de desabafo para rebater as críticas recebidas, após a eliminação na Libertadores.

O treinador português disse que ”não é uma máquina” para vencer todas as competições e dedicou a goleada para a presidente do Verdão, Leila Pereira, na qual também fez uma dedicatória.

“Eu não sou essa máquina, faço o melhor com o que tenho nas mãos. Uma coisa que tenho sorte é que tenho os jogadores de darem o melhor sempre e uma presidente… Você vê alguns dirigentes no Brasil, não são todos, que lideram tão bem como ela. Leila tem mais coragem do que muitos juntos dentro do clube para cada um fazer o que deve. Tenho orgulho de ser liderado por ela. Essa vitória hoje é todinha para ela”, disse Abel.

Abel fala de superação após mês dolorido

Além disso, o técnico voltou a ressaltar a superação da equipe, que conseguiu superar os duros golpes sofridos no mês de agosto. Por fim, ele ainda classificou os críticos do Palmeiras como ”haters”.

“Lesões, ontem duas, uma do Vitor (Reis) e uma do Gabriel Menino. Tem seriedade dos jogos que temos, não há como. Mas o desgaste dos haters também. Tem que distinguir torcedor do que é hater. O futebol é muito mais mental do que pensam. Pena que não somos tão exigentes com resto da sociedade como somos com os jogadores e os treinadores. Por que não são iguais?”, finalizou o treinador.

